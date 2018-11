Jason Wagner hat eine Bildungslücke geschlossen. Der junge Moderator hat sich vor Kurzem tatsächlich zum ersten Mal den Märchenfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ angeschaut, „zwecks Studienzwecken“, wie er dem Publikum beim Konzert in Freusburg erzählt. Ja, gesteht der Musiker, auch er habe „ein, zwei Tränchen verdrückt.“ Sein Orchester, der Musikverein Freusburg, spielte am Samstag im Bürgerhaus des Orts unter der Leitung von Rüdiger Bröhl ein Medley an Melodien dieses wohl populärsten Märchenfilms. Diese Musik passte wunderbar in die bevorstehende Adventszeit.

Die Vorsitzende Katja Graff-Hinkes sagte zuvor in ihrer Begrüßung, dass das Herbstkonzert in diesem Jahr unter dem Motto stehen könnte:„MV Freusburg and Friends“. Denn zu den 27 Stammmusikern gesellten sich ...

Lesezeit für diesen Artikel (349 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.