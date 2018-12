Das Hochwasser an Fronleichnam hatte für den Kirchener Heimatverein dramatische Folgen. „Es war das beherrschende Thema in diesem Jahr“, sagt Vorsitzender Hubertus Hensel und verweist auf das Foto im Vorwort des gerade erschienenen Heimatblattes. Das Heimatmuseum ist weiterhin geschlossen. Ein genaues Datum für eine Wiedereröffnung kann Hensel nicht nennen: „Ich muss da vage bleiben.“ Jedenfalls habe das Ereignis den Verein geschockt: „Man rechnet hier mit allem, aber nicht mit Hochwasser.“ Über eine Höhe von 1,10 Meter habe das Wasser in der unteren Etage gestanden.

Infolge der Schließung wichen Hensel und die Mitglieder des Redaktionsteams, Karl-Hermann Stühn (Leitung), Otto Wellnitz, Henning Plate und Dr. Johannes Pfeifer, zur Vorstellung des Heimatblattes auf die Räume im Obergeschoss ...

