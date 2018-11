Dass es für Mensch und Natur förderlich ist, die Sieg als ökologisch wertvollen Mittelgebirgsfluss wieder von der Quelle bis zur Mündung für Wanderfische wie Aal, Lachs, Forelle durchgängig zu machen, da sind sich die Fachleute einig – von der EU in Brüssel bis zu den Umweltverbänden hierzulande. Noch vor 100 Jahren wimmelte die Sieg etwa von Lachsen – dass es wieder so wird, dafür indes müssen nach wie vor zahlreiche Wehre am Flusslauf verschwinden oder zumindest für Wassertiere überwindbar gemacht werden. Das ist seit 25 Jahren – etwa mit der Wasserrahmenrichtlinie der EU – beschlossene Sache und gesetzlicher Auftrag. Dennoch sind im rheinland-pfälzischen Abschnitt der Sieg erst zwei von sechs solcher „Querbauwerke“ abgebaut worden, das Höschwehr in Wissen und das Wehr am Schloss Schönstein. Bei Wehren, an denen mit Turbinen Strom erzeugt wird, ist das Ganze aus einigen bürokratischen und technischen Gründen kompliziert(er). Dass allerdings bei einem Wehr wie in Euteneuen, bei dem seit drei Jahren das Wasserrecht abgelaufen ist, nichts passiert – das macht engagierte Ökologen wie Jürgen Lichte von der BUND-Kreisgruppe Altenkirchen, sonst ein ruhiger Streiter, fast schon wütend: „Die Landesregierung in Mainz tut gar nichts! Sie muss endlich Farbe bekennen, ob sie für Wasserenergie oder für die Durchgängigkeit der Sieg ist! Wir werden uns der Beschwerde des BUND Deutschland bei der EU anschließen.“

Fakt ist, dass es maximal 30 Prozent der Fische schaffen, die Turbine in Scheuerfeld zu passieren, ohne gehäckselt zu werden, „aber ab Freusburgermühle und spätestens ab Euteneuen “, erklärt Lichte, ...

Lesezeit für diesen Artikel (404 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.