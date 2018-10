Vier junge Betzdorfer Gymnasiasten gehören zu den besten Nachwuchsfotografen in Deutschland. Sophie Hüsch (13), Naomi Schneider (11), Emily Kappes (11) aus Malberg sowie Lukas Külzer (12) aus Steinebach gehören zu den Preisträgern beim Deutschen Jugendfotopreis 2018. Aus mehr als 20.000 Fotos wurden die Arbeiten der Foto-AG am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf/Kirchen mit ausgewählt und auf der Photokina in Köln ausgestellt.

Am Freitagabend wurden die Schüler zusammen mit ihrem Kunstlehrer Kai-Uwe Körner auf der Messe in Köln ausgezeichnet. Insgesamt wurden 38 junge Fototalente und Nachwuchsfotografen im Alter zwischen 5 und ...

