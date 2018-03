Freude in Scheuerfeld: Rasensportplatz wird gebaut

Gleich mehrere interessante Themen standen im Rat Scheuerfeld an: Rasensportplatz, Umspannanlage und Auftragsvergabe Muhlaubrücke.

Auf der Wiese im Hintergrund plant Westnetz in der Siegstraße den Bau einer Umspannanlage. Scheuerfelder Ratsmitglieder informierten sich vor Ort.

Foto: Andreas Neuser

Rasensportplatz: Der Hartplatz in Scheuerfeld wird noch in diesem Jahr zu einem Rasenplatz umgebaut. Für rund 220.000 Euro wurde dafür am Dienstagabend vom Gemeinderat der Auftrag an die Firma Cordel-Bau aus Wallenborn (Kreis Vulkaneifel) vergeben. Im Preis enthalten sind die Platzpflege für vier Jahre sowie das Pflastern des Zuschauerbereichs an der Längsseite zur Schule hin. Ebenso im Preis enthalten ist die Beregnungsanlage für die Rasenfläche. Zur Finanzierung des Rasenplatzes erhält die Gemeinde 60.000 Euro vom Land, knapp 16.000 Euro vom Kreis und 20.000 Euro vom Sportverein. Bei einer Gegenstimme (Johann Tamme, FWG) wurde der Auftrag vergeben.

Umspannanlage: Diskutiert wird im Ort ein Projekt von Westnetz. Das Unternehmen plant den Bau einer 110-kV-Umspannanlage in der Siegstraße zwischen Wagenbauhalle des Karnevalsvereins in Richtung Sieg. Die Anlage besteht aus einem Wartengebäude (Umfang eines größeren Einfamilienhauses) und zwei 110-kV-Transformatorenständen.

Dazu hatte Westnetz eine Bauvoranfrage gestellt. Bauantrag und Baugenehmigung sind Sache des Kreises als Genehmigungsbehörde. Ratsmitglieder schauten sich vor Ort um. Westnetz-Mitarbeiter informierten über das Projekt. Es sei notwendig, um langfristig die Stromversorgung der Industriebetriebe in Bruche, Wallmenroth und Scheuerfeld sicher zu stellen. Vor Ort angesprochen wurden Themen wie Elektrosmog, Lärmbelästigung, Brandschutz, Hochwasser etc. Die Westnetz-Mitarbeiter verdeutlichten, dass man da bei den neuen Anlagen in Sachen Elektrosmog in der Anlage bleibe und neue Transformatoren sehr leise seien. Die Bitte des Rates war nun, dass Westnetz beim Bau der Anlage nicht die Grenzwerte ausreize sondern alles tue, um weit darunter zu bleiben. So wurde das Einvernehmen zu dem Projekt erteilt. Tamme äußerte noch die Sorge, ob die örtliche Wehr einen Transformatorenbrand (enthält 20.000 Liter Öl) löschen könne. Brandschutz werde alles bei der Baugenehmigung geklärt, wurde verdeutlicht.

Muhlaubrücke: Hier wurde der Auftrag für die reine Brücke vergeben (RZ berichtete). Auftragsvergaben für Tiefbauarbeiten und Bau Widerlager müssen noch vergeben werden. Wo man dann preislich landen wird, das ist offen. Vergangenes Jahr war der Brückenbau als ein Projekt ausgeschrieben. Die Angebote waren zu teuer. Die Ausschreibung wurde aufgehoben.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser