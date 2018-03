"Feuerwerk der Posaunen" in der Barockkirche gezündet

Die evangelische Kirchengemeinde in Daaden freute sich auch dieses Jahr über das Neujahrskonzert von Professor Werner Schrietter von der Hochschule für Musik Karlsruhe und seinen Studierenden. In der Barockkirche waren die Bänke gut gefüllt – und das Publikum gespannt auf das „Feuerwerk der Posaunen“. Nach diesem Motto sollten die Posaunen nämlich erklingen.

In der Barockkirche Daaden spielen vier von insgesamt acht Studierenden der Hochschule für Musik Karlsruhe im Quartett auf historischen Barockposaunen.

Foto: Regina Müller

Zwei mal im Jahr geht Professor Schrietter mit seinen Studierenden auf musikalische Reisen, sozusagen auf Klausur, damit die Studenten und Studentinnen ihr Können erproben können. „Diese Touren dienen ebenso als soziales Event, bei dem neue Kommilitonen in die Gruppe aufgenommen werden können.“, berichtet der Professor im Gespräch mit der Rhein-Zeitung. In dieser Probephase auf den Bühnen des Landes erarbeiten die Musiker ein anspruchsvolles Konzertprogramm.

Es war diesmal bereits der 16. Besuch des Karlsruher Musikprofessors und seiner Studierenden in der Barockkirche von Daaden, und auch dieses Jahr spannte sich der Programmbogen des Ensembles über die unterschiedlichsten Musikstile und über mehrere Jahrhunderte, von der Renaissance bis hin zu zeitgenössischer Musik.

Die acht Studierenden spielten in der Barockkirche abwechselnd als Quartett und als Oktett. Sie bewiesen sich in der Klassik, doch auch mit Swing- und Jazzkompositionen konnten sie überzeugen. Einige der jungen Musiker befinden sich erst im zweiten Semester ihres Bachelorstudiums, andere machen bereits ihren Master, und wieder andere sind Ehemalige.

Sein Konzert beginnt das Ensemble mit den älteren Stücken, die auf historischen Barockposaunen gespielt werden. Zwei Beispiele dafür sind „Drei Equale für vier Posaunen“ von Beethoven und das Lied „Canzon Primi Toni“. Danach wechseln die Studierenden auf die moderneren großen Posaunen und präsentierten deren verschiedenste Klangfarben an den „Enigma-Variationen“ des Komponisten Edward Elgar. Nach der ersten Hälfte des Konzerts laufen die Studierenden zur Höchstform auf.

„Das ,Scherzo Funebre' von Derek Bourgeois ist mit seiner Dynamik und dem Tonumfang für uns wie die Tour de France“, witzeln die Posaunisten in einer Ansage. Mit Liedern wie „Libera me“ und „Gospel Time“ beweisen sich die Musiker auch im religiösen Kontext. Zum Schluss wird es zeitgenössisch mit „Hey Jude“ von den Beatles, „Fly Me To The Moon“ von Frank Sinatra, einem Medley aus James Bond und „Prélude et Turbulences“ von Pascal Proust. Als Zugabe spielte die Karlsruher Truppe Anton Bruckners „Etüde für das tiefe Blech“.

Von unserer Mitarbeiterin Regina Müller