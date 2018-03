Ein Fall für die Juristen? Gemietete Fotovoltaikanlage in Katzwinkel wird zum Ärgernis

Eigener Strom vom eigenen Dach. Was so einfach und plausibel klingt, entwickelt sich für Kevin Behner zum scheinbar endlosen Ärgernis. Der Metallbaumeister aus Katzwinkel hat negative Erfahrungen mit einem Fotovoltaik-Mietmodell gemacht und möchte andere potenzielle Interessenten vor einem ähnlichen Reinfall warnen. Zugleich sucht er andere Geschädigte, um gegebenenfalls gemeinsam juristisch gegen das beauftragte Unternehmen vorzugehen.

Kevin Behners Solarstrom-Euphorie hat durch den Ärger mit der gemieteten Fotovoltaik-Anlage einen mächtigen Dämpfer bekommen.

Foto: Elmar Hering

Kevin Behner wohnt in Neukalteich, einem Außenwohnplatz, der zu Katzwinkel gehört. Im vergangenen Jahr wuchs sein Interesse an einer Fotovoltaikanlage, da er gerne „ein autarkes Haus“ hätte. Allerdings schreckte ihn die Investitionssumme für eine gekaufte Solaranlage. Behner suchte nach Alternativen und wurde beim Mietmodell eines Münchener Unternehmens fündig.

Bei der Antragstellung im Frühjahr und bei der Montage der Solarmodule im Juli sah alles noch gut aus. Auch die Leistungsreduzierung der Anlage von 6,27 auf 4,56 kWp konnte der Außendienstler wortgewandt begründen. Doch spätestens mit der geplanten Inbetriebnahme begann das bis heute nicht abgeschlossene Dilemma. Der Anschluss der Fotovoltaikanlage ans Stromnetz ist nur erlaubt, wenn der beauftragte Installationsbetrieb vom Netzbetreiber anerkannt ist. Ursprünglich war das Münchener Unternehmen zwar im Verzeichnis des hiesigen Netzbetreibers EAM per Gasteintrag gelistet, diese Lizenz wurde ihm aber 2017 aufgrund von „erheblichen Installationsmängeln“ entzogen, wie die EAM-Presse-stelle auf RZ-Anfrage antwortet.

Folge: Die Fotovoltaikanlage auf Behners Werkstattdach war lediglich einen einzigen Tag in Betrieb; dann veranlasste der Netzbetreiber die Abschaltung. Der Katzwinkeler konnte also weder Strom für den Eigenverbrauch produzieren noch den Rest verkaufen. An diesem Punkt kommt Stephan Weitershaus ins Spiel. Der selbstständige Solaranlagenbauer aus Wissen lehnte die Anfrage des Münchener Unternehmens ab, die Baustelle Behner – und damit die Haftung – zu übernehmen. Dafür hat er gute Gründe: erstens technische Mängel, zweitens rechnerische Schieflagen.

Zum Beispiel, so Weitershaus, sei der Wechselrichter, der den Gleichstrom der 32 Solarmodule in Wechselstrom wandelt, viel zu klein (zu billig) gewählt. Mit seiner Ausgangsleistung von 3,6 Kilowatt schafft er es an sonnenreichen Tagen nicht, die 4,56 Kilowatt der Anlage weiterzugeben. Hier sieht der erfahrene Fachmann einen deutlichen Mangel.

Kopfschütteln ruft bei ihm zudem die Rechnung hervor, die das vermietende Unternehmen dem Kunden aus Katzwinkel aufgemacht hat. Sowohl der prognostizierte Eigenverbrauch (59 Prozent) als auch die potenzielle Strompreissteigerung in den kommenden Jahren seien viel zu hoch angesetzt. Diese verzerrte, in Teilen zumindest sehr spekulative Basis führt dazu, dass der Mieter mit übermäßigen Zahlungen belastet wird. Nach Berechnungen einer Expertin der Verbraucherinformation Finanztip zahlt Kevin Behner mehr als das Dreifache dessen, was eine 4,56 kWp-Anlage bei Kauf oder Finanzierung gekostet hätte. Realistisch waren demnach zum Zeitpunkt der Installation durchschnittlich 1300 Euro/kW netto. In Behners Fall ergibt sich bei einer Laufzeit von 20 Jahren ein Nettogesamtbetrag von 21.117 Euro, somit 4631 Euro/kW. In der Summe sieht sich Behner über den Tisch gezogen und hat nach der ersten Mietzahlung (monatlich 104,71 Euro inklusive Mehrwertsteuer) reagiert: Seither lässt er die Zahlungen von seiner Bank umgehend zurückbuchen. Zurückhaben möchte er außerdem die 450 Euro Servicepauschale, die er im vergangenen Jahr gezahlt hat.

Nicht minder ärgert es den jungen Katzwinkeler, dass es ihm nie gelingt, einen Verantwortlichen des Münchener Unternehmens zu sprechen. Sämtliche Versuche, Kontakt aufzunehmen, liefen bislang ins Leere. Behner hofft nun darauf, schadlos aus dem Vertrag herauszukommen. Für erste juristische Schritte hat er bereits einen Anwalt und seine Versicherung konsultiert. Seine Idee: Wenn sich (in der Region) weitere Geschädigte finden, ließe sich unter Umständen gemeinsam ein versierter Fachanwalt engagieren. Eines ist für Kevin Behner auf jeden Fall klar, wenn er heute auf sein Werkstattdach blickt: „Wenn es nach mir ginge, könnten die das Ding direkt wieder abholen.“

Von unserem Redakteur Elmar Hering