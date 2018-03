Die Welt entdeckt Raiffeisen: Warum ein Sohn unserer Region heute internationale Bedeutung hat

In Deutschland und weltweit entdecken immer mehr Menschen die Genossenschaftsidee für sich. Sie steht für Regionalität und Nähe, Transparenz, Demokratie, Ehrlichkeit, Zukunftsfähigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. In Deutschland sind mehr als 22,4 Millionen Menschen in Genossenschaften, weltweit über 800 Millionen Menschen.

Großer Sohn unserer Heimat: Friedrich Wilhelm Raiffeisen wurde vor 199 Jahren geboren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird für das Raiffeisenjahr 2018 die Schirmherrschaft übernehmen.

Foto: Raiffeisen

Mehr als 1000 Kreditgenossenschaften gibt es in Deutschland, fast 2000 Wohnungsgenossenschaften mit fast 6 Millionen Wohnungen, für viele Landwirte und Handwerker ist es selbstverständlich, Genossenschaftsmitglied zu sein. In Deutschland ist die Genossenschaftsidee und -praxis eine gesellschaftsprägende Kulturform. Das ist nicht zuletzt durch die Aufnahme der Genossenschaftsidee in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit durch die Unesco im vergangenen Jahr ausdrücklich unterstrichen worden. Diese Bewerbung wurde durch die Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft und die Friedrich-Raiffeisen-Gesellschaft gemeinsam initiiert und von der Bundesrepublik Deutschland erfolgreich bei der Unesco eingereicht. Die Genossenschaftsidee hat eine weit über Deutschland hinausgehende Bedeutung erreicht.

Engagierte schließen sich zusammen

In den vergangenen fünf Jahren sind in der Bundesrepublik etwa 1000 Genossenschaften gegründet worden, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. Engagierte Bürger schließen sich zusammen, um gemeinsam Solar- oder Windenergieanlagen zu betreiben oder Nahwärmenetze zu errichten. Gründungsschwerpunkte sind zudem das Gesundheitswesen, die Kooperation von Selbstständigen und mittelständischen Unternehmen, die Übernahme kommunaler Aufgaben und die Nahversorgung auf dem Land.

Genossenschaftsgründungen gaben und geben Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen, sie leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und sozialen Integration, sie motivieren zum Mittun und zur Übernahme von Verantwortung.

Im Jahre 2018 würde Friedrich Wilhelm Raiffeisen 200 Jahre alt; Grund genug sein Erbe und Wirken nachzuzeichnen und sich seiner Grundwerte und ethischen Grundlagen zu erinnern. Wissenschaftliche Tagungen und Vorträge in der Region, Verbesserungen und Erweiterungen im Raiffeisenmuseum in Hamm/Sieg und im Raiffeisenhaus in Flammersfeld werden ebenso stattfinden wie viele Begegnungen nationaler und internationaler Art. Es ist bereits jetzt offenkundig, dass Vertreter aus vielen Ländern sich mehr und mehr für Raiffeisen interessieren, aber auch das regionale Interesse nimmt neue Formen an. Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden, die Stadt Neuwied, der Landkreis Altenkirchen, der Raiffeisen-Campus in Dernbach, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Gruppen und Vereine, die Kirchen, die Genossenschaftlichen Geldinstitute, sie und weitere Organisationen werden sich dem Thema stellen. Erfreulich ist auch, dass eine Wanderausstellung – auch in Fremdsprachen – vom Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz zum Thema ebenso erarbeitet wird, wie eine große Ausstellung auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe in Rheinland-Pfalz und eine Literaturausstellung in der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz. Auf gute Resonanz stoßen die Informationsblätter in vielen Sprachen für die ausländischen Gäste.

Erstmals wird es in der Bundesrepublik ein Buch geben, in dem die Arbeits- beziehungsweise Sozialminister der Länder sich einem Thema widmen, nämlich dem der Genossenschaften- mit unterschiedlichen Themenstellungen im Einzelnen, um eine breite thematische Aufarbeitung zu erhalten.

Touristisches Potenzial

Dem Westerwald wird es guttun, sich inhaltlich und touristisch mit diesem großen Sohn der Region zu befassen, denn Raiffeisens Ideen wurden zu einer Keimzelle des heute weltumspannenden Genossenschaftswesens. Beginnend in Weyerbusch, mühte er sich in beharrlicher Leidenschaft, Formen zu finden, die konkrete Not der Menschen durch Selbsthilfe und Selbstverantwortung zu mildern. Dies setzte er in Flammersfeld und dann in Heddesdorf konsequent fort und entwickelte seine Formen der Darlehnskassenvereine zur Linderung der Not der ländlichen Bevölkerung. Daraus erwuchs mit Unterstützung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen und dem Fürsten Wilhelm zu Wied der Aufbau seines Weges der Genossenschaftsgründungen, dem er sich trotz der Erblindung und dem dadurch bedingten Ausscheiden aus dem Heddesdorfer Bürgermeisteramt bis zu seinem Tod unermüdlich und erfolgreich widmete.

Von Josef Zolk