Dichterin aus Niederdreisbach: Seeblick bringt die Inspirationen

An einem schönen Sonntag schaute Marianne Weid (76) aus dem Fenster ihres Hauses in Niederdreisbach. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten, und der Seniorin kam die Idee, an den Elkenrother Weiher zu fahren. Der kleine See ist nur wenige Fahrminuten von Niederdreisbach entfernt und bekanntermaßen ein beliebtes Ausflugsziel in der Gegend. Auf einer Bank nahm sie still Platz, sah Blässhühner spielen, Spaziergänger entlanggehen und die Pappeln sich im Wind biegen.

Der Elkenrother Weiher friert im Winter oft zu. Die Sonnenstrahlen brechen hinter einer dunklen Wolke hervor und lassen das Eis schmelzen. Doch auch bei frostigem Winterwetter lohnt ein Ausflug an den kleinen See zwischen Elkenroth und Weitefeld. Fotos: Markus Döring Foto: Markus Döring

„Da kam mir die Idee, über all die Details ein Gedicht zu schreiben“, erzählt Marianne Weid. Die kreative Seniorin hat immer Stift und Block dabei, um ihre spontanen Einfälle gleich an Ort und Stelle aufzuschreiben. So geschah es auch an diesem schönen Sonntag am Elkenrother Weiher. „Ich fing gleich an zu schreiben, was ich alles am Wasser sah.“

Marianne Weid (76) aus Niederdreisbach hat ein Gedicht über den Elkenrother Weiher geschrieben und bereits vier Gedichtbändchen im Eigenverlag herausgebracht. Foto: Markus Döring

Zu Hause brachte die Seniorin ihre Zeilen in die endgültige Reimform. So ist ein Gedicht entstanden, das die Verbundenheit der Seniorin mit Gottes Natur wunderbar aufzeigt. Das Gedicht über den Elkenrother Weiher ist nicht das einzige Werk, das Marianne Weid geschrieben hat.

In den vergangenen Jahren hat sie vier Gedichtbände im Eigenverlag herausgegeben. Nun ist es die zweite, erweiterte Ausgabe. Die Gedichtbändchen haben eine ISBN-Nummer und sind damit in jeder Buchhandlung bestellbar. Es sind „Das Kreuz auf dem Hügel“ (Band 1), „Betrachtungen am Wegesrand“ (Band 2), „Heiter bis wolkig“ (Band 3) und „Was ich noch sagen wollte“ (Band 4). Für die Titelbilder ihrer Gedichtbände hat Marianne Weid ältere Dias ihres Mannes verwendet. Der war ein passionierter Hobbyfotograf und hat ihr viele Aufnahmen aus der Heimat hinterlassen. Die Titelbilder zeigen Blumenwiesen, Westerwälder Landschaften oder auch den bekannten Druidenstein.

Von unserem Mitarbeiter Markus Döring