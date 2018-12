Am Freitag beginnt in Hamburg für die CDU eine neue Zeitrechnung. Denn mit der Wahl eines/einer neuen Bundesvorsitzenden endet die mehr als 18-jährige Amtszeit von Angela Merkel an der Spitze der Partei. Aber wer soll die Christdemokraten nach herben Stimmenverlusten etwa bei der Landtagswahl in Hessen oder dem aktuellen Tief in den Meinungsumfragen wieder aufbauen? Ginge es nach der CDU-Basis im Kreis, kann die Antwort nur Friedrich Merz lauten. Das ist das Ergebnis einer Mitgliederbefragung, deren Auswertung der Kreisvorsitzende Michael Wäschenbach auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt hat.

Von den rund 200 CDU-Mitgliedern, die sich an dem Aufruf beteiligt haben, sprechen sich demnach 67 Prozent für den ehemaligen Unionsfraktionsvorsitzenden aus. Mit Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sympathisieren 31 Prozent während ...

Lesezeit für diesen Artikel (430 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.