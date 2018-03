Bluttat im Teufelswahn: Westerwälder (35) tötet fast seine Mutter – und muss in Anstalt

Er hielt seine Mutter (64) für den Teufel, schlug sie fast mit einer Sichel tot – und muss lange hinter Gitter: Der psychisch schwer kranke Mann (35) aus dem Kreis Altenkirchen stand wegen seiner unfassbaren Bluttat seit Dienstag vor dem Landgericht Koblenz. Jetzt steht das Urteil fest: Der Mann wird sofort und unbefristet in einer gefängnisartig gesicherten Maßregelvollzugsanstalt untergebracht – möglicherweise im Nette-Gut in Weißenthurm.

Im Prozess vertraten alle Beteiligten den Standpunkt, dass der 35-Jährige zur Tatzeit Mitte 2017 wegen seiner Krankheit schuldunfähig war. Die Richter, der Staatsanwalt, der Anwalt der Mutter und sogar der Anwalt des Sohnes halten ihn deshalb für eine Gefahr für alle Menschen. Das Urteil wurde zum Prozessende sofort rechtskräftig.

Der 35-Jährige leidet seit 15 Jahren an paranoider Schizophrenie, hält seine Mutter für das personifizierte Böse und glaubt, sie könne ihn telepathisch beeinflussen. Am ersten Prozesstag legte er nach einigem Ringen ein Geständnis ab: „Ich bereue das sehr! Wenn ich die Medikamente weiter genommen hätte, wäre das nicht passiert.“

Die Bluttat am 21. August 2017 – so wie das Gericht sie rekonstruierte: Der Sohn kauft vormittags eine Sichel in einem Rasenmäherfachhandel, packt sie ein und kommt damit gegen 13 Uhr zum Haus seiner Mutter im Kreis Altenkirchen. Die Frau zeigt sich auf dem Balkon, sagt ihrem Sohn aber, sie lasse ihn nicht in die Wohnung. Doch der lässt nicht locker: „Mama, bitte, ich muss mit dir reden.“ Keine fünf Minuten später liegt die 64-Jährige blutüberströmt auf dem Küchenboden ihrer Wohnung. Dann streift ihr Sohn durch den Wald, läuft gegen 15 Uhr zitternd zur Polizei in Betzdorf und offenbart den Beamten: „Ich habe meiner Mutter etwas angetan. Ich glaube, sie ist tot.“

Laut einem Gutachten erlitt die 64-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Ihr Sohn zertrümmerte ihr demnach mit dem Sichelschlag den Schädel, sodass ihr Gehirn durch Knochensplitter verletzt wurde. Die Mutter war nach der Tat zeitweise halbseitig gelähmt. Sie hat bis heute kein Gefühl mehr im linken Arm und sitzt im Rollstuhl.

Der Mann lebte zuletzt in einem betreuten Wohnheim und ließ sich seit 2003 von demselben Arzt behandeln. Doch weder seine Betreuerin noch sein Arzt hielten ihn für gefährlich. Obwohl sie wussten, dass er eigenmächtig seine Medikamente abgesetzt hatte. Und obwohl klar war, dass er gegen seine Mutter wahnhaften Hass hegt.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen versuchten Mordes angeklagt. Aber das Gericht sprach ihn wegen seiner Schuldunfähigkeit frei und brachte ihn in der Anstalt unter – so wie dies auch die anderen Prozessbeteiligten gefordert hatten. Es ist unklar, ob und wann der 35-Jährige jemals wieder auf freien Fuß kommt.

