„Nie wieder wegschauen“. Das war der Tenor der Gedenkveranstaltung in Betzdorf am Freitagabend zur Reichspogromnacht vor 80 Jahren. An vielen Orten im AK-Land wurde der Ereignisse und der Opfer vom 9. November 1938 gedacht. So hatte der Arbeitskreis Mahnwache Altenkirchen zu zwei Veranstaltungen in die Kreisstadt eingeladen, etwa eine szenische Lesung mit Musik unter dem Titel „Jesusmörder und Brunnenvergifter“ des Ensembles „Theattraktion“ unter Leitung von Carl Gneist. In Hamm folgten Vorträge im Kulturhaus dem stillen Gedenken am Synagogenplatz. Kirchener Bürger gedachten im Heimatmuseum. In Betzdorf trafen sich die Teilnehmer zunächst im großen Sitzungssaal des Rathauses.

„Juden werden auf der Straße angepöbelt, ja angegriffen.“ Diese Schilderung von Bürgermeister Bernd Brato stammt nicht aus dem Jahr 1938, sondern ist erschreckend aktuell. „Wo stehen wir 2018, wenn Juden ...

Lesezeit für diesen Artikel (409 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.