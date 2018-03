Aktion "Bunt für Afrika": Ein Alaaf fürs Benefizkonzert mit Peteles und Haste Töne

Das närrische Treiben in der Region ist über Aschermittwoch hinaus in die Verlängerung gegangen: Tollitäten, Tanzmariechen, Gardeoffiziere, Vorstände, Sitzungspräsidenten und Büttenredner setzen sich mit einem „Alaaf für Afrika“ für das Benefizkonzert am nächsten Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Stadthalle in Betzdorf ein.

„Bunt für Afrika“, so lautete das Motto einer Werbeaktion für das Benefizkonzert am kommenden Donnerstag in der Stadthalle Betzdorf. Heimische Karnevalisten sind der Bitte der Band The Peteles und des Chors Haste Töne gefolgt und trommeln schrillbunt für die gute Sache.

Foto: Markus Döring

Die Idee zu dieser närrischen Zusammenkunft der außergewöhnlichen Art im Foyer der „guten Stube“ der Stadt hatte Peter Seel, Bandleader der Beatles-Tributeband The Peteles und Mitorganisator des Konzerts. „Ich habe nicht erwartet, dass so viele kommen würden. Ich bin richtig froh darüber“, sagt er bei der Begrüßung der Abordnungen der Karnevalsvereine aus Alsdorf, Elkenroth, Fensdorf, Herdorf, Herkersdorf, Malberg, Scheuerfeld, Wehbach und Wissen. „Vielen Dank an jeden einzelnen! Schön dass ihr gekommen seid“, sagt Seel. Die Karnevalisten passen mit ihren farbenfrohen Kostümen perfekt zum Motto der Veranstaltung „Bunt für Afrika“. Auch die Band hat sich entsprechend in Schale geworfen: Gitarrist Peter Seel („Pete Lennon“), Bassist Marco Orthen („Pete McCartney“), Gitarrist Armin Seibert („Pete Harrison“) und Schlagzeuger Tino Moskopp („Pete Starr“) haben die Fantasie-Uniformen der Beatles angezogen, die die Band auf dem Cover des legendären Albums „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“ getragen hat. The Peteles bestreiten das Konzert gemeinsam mit dem Krimiautor und Sänger Micha Krämer sowie dem Worship & Gospel Chor Haste Töne aus Betzdorf-Bruche. Chorleiter Markus Neuroth ist mit einigen seiner Sänger ebenfalls gerne zu dem Gipfeltreffen mit den Karnevalisten gekommen.

Selbstverständlich mit dabei sind die beiden jungen Männer, die mit ihrem Projekt den Anstoß für das Benefizkonzert gegeben haben: Andreas Sudermann (31) aus Steinebach und Daniel Zöller (33) aus Kausen. Beide gehören der evangelischen Freikirche an. In Mai fliegen sie nach Tansania, um mit weiteren jungen Leuten an einem „Muskathlon“ teilzunehmen. Dafür benötigen sie eine Startgebühr von mindestens 10 000 Euro. Dieses Geld fließt als Spende an Hilfsprojekte in Tansania. Die beiden Schwager wollen bei einem 120 Kilometer langen Mountainbike-Wettkampf starten. Dass ihre Benefizaktion inzwischen solche Wellen schlägt und in ein großes Benefizkonzert mündet, ist für beide „echt der Wahnsinn“. Als Christen sind sie überzeugt, dass da eine höhere Macht ihre Finger im Spiel hat: „Das ist von Gott geführt.“ Am Anfang, so Sudermann, denke man: Was kann ich als einzelner denn tun? Und dann sieht man, das wirkt auf alle. „Ich bin auch echt geflasht und platt“, meint Daniel Zöller. Auch er findet es sagenhaft, welche Kreise ihr Benefizprojekt zieht: „Wir hatten an einen kleinen Artikel gedacht.“ Nach den ersten Veröffentlichungen sei die Resonanz mehrheitlich positiv gewesen. „Selbst meine ehemalige Klassenlehrerin stand plötzlich vor der Tür und wollte eine Spende abgeben.“

Auch die Karnevalisten sind gut gelaunt. „Gerade noch das Aschenkreuz auf der Stirn gehabt, und die Klamotten sind noch nicht richtig trocken, da haben wir sie schon wieder an“, meint das Damentrio vom Herkersdorfer Carneval Club und lacht. Für die Gruppe „Gedönsrat“ von der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Malberg 1934 ist die Verlängerung gar nichts Ungewöhnliches, erzählen sie. Denn für die Jecken in ihren schicken Samtjacken ist die fünfte Jahreszeit noch nicht zu Ende: Eine Karnevalsdelegation aus Malberg fährt kommende Woche zu einer „Kehraussitzung“ in die Nähe von Nauenburg.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer