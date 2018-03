Achermittwoch in Daaden: SPD soll den Blick nach vorne richten

Aus unserem Archiv

Daaden

Ihren Humor hat Sabine Bätzing-Lichtenthäler nicht verloren. „Ich freue mich, dass der Saal so gut gefüllt ist. Das könnte darauf hindeuten, das in der SPD etwas los ist“, begrüßte die rheinland-pfälzische Sozialministerin die Gäste zum dritten politischen Aschermittwoch der Partei im Hotel-Gasthof Koch in Daaden. Ja, in der SPD ist etwas los, mehr als den Genossen lieb sein kann. Doch die Sozialdemokraten denken nicht daran, Asche auf ihr Haupt zu streuen. Aber der Ernst der Lage ist den Gästen bewusst. „Es geht um sehr viel beim Mitgliederentscheid. Es geht um die Zukunft der SPD“, hebt die Ministerin die Bedeutung des Votums hervor.