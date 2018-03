Ärztenot: Ministerin sieht kein "Land unter"

Die gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum wird auch künftig „auf einem hohen Niveau gewährleistet sein“. Diese Auffassung vertritt die Mainzer Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Interview mit unserer Zeitung. Dennoch räumt die SPD-Politikerin ein, dass es schwierig ist, gerade junge Ärzte dafür zu begeistern, sich auf dem Land niederzulassen.

„Es hängt einfach auch damit zusammen, dass Medizinstudierende einen wichtigen Lebensabschnitt im städtischen Umfeld verbringen und dort auch ein Stück weit heimisch werden“, argumentiert sie. Durch Kontakte mit Landarztpraxen während des Studiums oder Angebote zur Weiterbildung sieht die Ministerin aber Möglichkeiten gegenzusteuern. Vom Aussterben sieht Bätzing-Lichtenthäler den Landarzt jedenfalls nicht bedroht, spricht vielmehr sogar von einer Trendwende. „In Rheinland-Pfalz nutzen inzwischen zahlreiche Fachärzte die Möglichkeit des Quereinstiegs in die Allgemeinmedizin“, begründet sie ihren Optimismus. Um aber auch künftig ein wohnortnahes Facharztangebot auf dem Land sicherzustellen, setzt die Landtagsabgeordnete auch auf die Kassenärztliche Vereinigung „mit ihren vielfältigen Beratungsangeboten und auch mit beträchtlicher finanzieller Förderung“.

Um Regionen abseits der großen Städte nicht von der medizinischen Versorgung abzunabeln, können für Bätzing-Lichtenthäler auch die Kommunen einen Beitrag leisten. Hier setzt sie einerseits auf das Prinzip der Vernetzung. „Die Kommunen können die Akteure vor Ort zusammenbringen, auch um erst einmal die Situation und den Bedarf der ortsansässigen Ärzte in Erfahrung zu bringen und gemeinsam Ansätze zu entwickeln“, erläutert sie. Andererseits plädiert die Ministerin für ganz konkrete Hilfsangebote, wenn es etwa um die Suche und die Bereitstellung von Immobilien für Ärzte oder Versorgungszentren gehe.

Apropos Medizinische Versorgungszentren (MVZ): In ihnen sieht Bätzing-Lichtenthäler eine sinnvolle Ergänzung, nicht aber ein Allheilmittel, um Ärztenot auf dem Land zu verhindern. „Junge Medizinerinnen und Mediziner arbeiten gerne im Team und ziehen häufig ein Anstellungsverhältnis der selbstständigen Tätigkeit in einer Einzelpraxis vor“, so ihr Argument. Allerdings gibt es für sie auch noch andere kooperative Praxisformen, die dieser Art der Berufsplanung entgegenkommen.

Positive Aspekte kann die SPD-Politikerin auch der Telemedizin abgewinnen. „Ärzte können entlastet werden oder Expertise hinzuziehen, die vor Ort nicht verfügbar ist“, sagt sie. Allerdings werde die Telemedizin nie die Hausärztin oder den Hausarzt im nächsten Ort ersetzen können.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Kratzer