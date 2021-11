Jetzt ist er endgültig Geschichte, der Männergesangverein (MGV) Eintracht Hillscheid. Im Jahre 1873 gegründet, ist der Chor, was die Präsenz in der heimischen Sängerszene und im kulturellen Geschehen anbelangt, von der Bildfläche verschwunden. Dieser kulturträchtige Verein wird aber sicher den Bürgern von Hillscheid und den Freunden des Chorgesanges weit über die Region hinaus noch lange in Erinnerung bleiben.