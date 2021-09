Erstmals seit 2016 fand in Höhr-Grenzhausen wieder ein Kannofenbrand statt. Was früher im Kannenbäckerland, da wo Keramiker ihre Waren brannten, ein beinahe alltägliches Bild war, ist heute ein außergewöhnliches Spektakel, das am Samstagnachmittag nach insgesamt 60 Stunden dauernder Brennzeit in dem spannenden Vorgang des Salzens bei 1270 Grad Celsius mündete.