Zukunft der Filiale in Diez: Postbank erhält Gnadenfrist

Kurz vor Weihnachten war die Postbankfiliale in der Wilhelmstraße in Diez an vielen Tagen geschlossen, was in der Stadt den Verdacht aufkeimen ließ, dass der Standort schneller als angenommen schließen werde. Zuvor wurde bekannt, dass die Post vermutlich 2023 aufgegeben wird. Ebenfalls vor Weihnachten wurde ein Postservice im nahen Rewe-Markt eröffnet. Nun wurde die Antwort der Post an den CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Oster bekannt, die der Diezer CDU-Vorsitzende Maximilian Müller unserer Zeitung weiterleitete.