Wenn das Smartphone das Leben beherrscht: Projekt „webcare+“ macht Station in Limburg

Die Auswahl ist groß: Der Internetriese Google bietet derzeit rund 3,5 Millionen sogenannter Applikationen (Apps) an, zwischen denen sich die Nutzer ihren Bedürfnissen entsprechend entscheiden können. Doch in der Welt der unbegrenzten Möglichkeiten kann es schnell gefährlich werden. Warum, das weiß die Hessische Landesstelle für Suchtfragen (HLS), die mit dem Projekt „webcare+“ in ganz Hessen unterwegs ist und auch Station auf dem Limburger Neumarkt gemacht hat, um auf das Thema Handysucht aufmerksam zu machen.