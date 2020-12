Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 08:03 Uhr

Rhein-Lahn

Vor Polizei geflüchtet: Auto rast an Tankstelle gegen Zapfsäule und fängt Feuer

Wiesbaden. Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in einer Tankstelle bei Wiesbaden in eine Zapfsäule gerast. Der Wagen fing sofort Feuer, sechs Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.