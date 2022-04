Es ist zwar noch lausig kalt, geschneit hat es auch in den vergangenen Tagen, doch der Sommer wird kommen. Sommer und Sonne, da gehört das Limburger Parkbad mit dazu, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Sonntag, 1. Mai, beginnt die neue Freibadsaison, auf die sich nicht nur die Leistungsschwimmer, Triathleten und Frühschwimmer freuten. Doch bis so ein Bad fit ist für die neue Saison und die vielen Gäste, gibt es einiges zu tun.