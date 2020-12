VG Aar-Einrich

Ein Feuerwehrmann aus der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich ist verantwortlich für die Serie von Brandstiftungen, die im Sommer 2019 weit über die Grenzen der Region für Aufsehen gesorgt hat. Über Wochen waren die Wehren an der Aar manchmal mehrmals pro Tag im Einsatz. An Ferien und Urlaub war nicht zu denken, die ehrenamtlichen Einsatzkräfte kamen immer wieder an die Grenze ihrer Belastbarkeit.