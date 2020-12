Beselich

Im neuen Distributionszentrum von Brita bei Obertiefenbach wird bereits gearbeitet. Stück für Stück fährt das Unternehmen den Betrieb in dem großen Gebäudekomplex am Rande des Beselicher Investzentrums neben der B 49 hoch. Geplant ist, dass im November dort alles zu 100 Prozent läuft. Dann sollen die Produkte des Wasserfilterspezialisten von Beselich aus in 69 Länder auf fünf Kontinenten geliefert werden.