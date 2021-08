Unermüdliches Engagement für den Märchenwald: Detlef Stechert mit Ehrennadel ausgezeichnet

Landrat Frank Puchtler hat am Donnerstagabend die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer verliehene Ehrennadel des Landes an den gebürtigen Bad Schwalbacher und seit vielen Jahren in Burgschwalbach lebenden Ehrenamtler Detlef Stechert überreicht. Puchtler zu Beginn der Verleihungszeremonie: „Das wichtigste Kriterium für solch eine Auszeichnung ist die Tatsache, dass die zu ehrende Person sich über viele Jahre hinweg in den Dienst der Gesellschaft gestellt und damit einen wichtigen Beitrag für ein menschliches Gemeinwesen geleistet hat. Und dies trifft bei Detlef Stechert in ganz besonderem Maße zu.“