Das Wohngebiet Schläferberge in Diez bleibt umstritten. Auf den Artikel „Schläferberge: Zufahrt ist jetzt angelegt“ in unserer Zeitung reagierten jetzt Dr. Wolfgang Kollmann und Gerd Beule als Anwohner in der benachbarten Straße „Am Geisenberg“ mit Kritik. Für die Nachbarschaftsinitiative „In den Schläferbergen“ werden die für das Stadtbild kritischen und das Wohlgefühl der Bürger Diez wichtigen Punkte nur schöngeredet.