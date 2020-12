Schönborn

Wechsel an der Spitze des TuS Schönborn: Lucien Welter übernimmt das Ruder, nachdem Jörg Petry sein Amt als Vorsitzender niedergelegt hatte. Jahreshauptversammlungen des TuS Schönborn sind normalerweise gemütliche, lockere Zusammenkünfte. Nicht so in diesem Jahr. Wegen der Corona-Krise fand die Versammlung im großen Saal der Schönbornhalle statt, jeder Stuhl mit rund zwei Meter Abstand zum nächsten. Die Stimmung gedrückt, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des Fehlens des bisherigen Vorsitzenden Jörg Petry, der allgemein als beliebt galt.