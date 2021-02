Die Haushaltslage in Niederneisen ist weiterhin angespannt, die Verschuldung der Gemeinde mit gut 1 Million Euro weiterhin sehr hoch. Dennoch will der Ort in die Infrastruktur investieren, damit Niederneisen sich weiterentwickelt und für die Zukunft aufstellt. Die finanzielle Grundlage für dieses Jahr legte der Rat jetzt mit einer einstimmigen Verabschiedung des Haushalts für 2021.