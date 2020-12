Limburg

Ein Leimring an einem Apfelbaum in der Gemarkung Elbtal-Waldmannshausen ist zur tödlichen Falle für zwei Bechsteinfledermäuse und eine Kohlmeise geworden. Die Tiere hatten sich in der Falle verfangen und mussten qualvoll verenden. Der Vorfall ruft nun die Naturschützer auf den Plan.