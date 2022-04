Was haben Katzen mit Osterhasen zu tun? Erst einmal gar nichts. Aber irgendwie doch, wenn man das Buch „Die Katze, die Osterhase spielte“ gelesen hat. In dieser Neuerscheinung widmen sich sechs Autoren diesem Thema. Eine davon ist Andrea Weil. Sie stammt aus Villmar und lebt heute in Grimma. Jede dieser netten kleinen Geschichten ist eine Art Fabel, märchengleich und für Erwachsene sowie ältere Kinder gleichermaßen interessant.