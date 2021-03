Steinbruch in Fachingen: Stummer Zeuge großer Zeiten des Kalksteinabbaus

Tausende von Kanupaddlern, Boots- und Schifffahrern, Radfahrer, Spaziergänger und Wanderer haben sie schon passiert und gesehen – Angler haben sogar schon direkt neben ihr gesessen. Und der größte Teil all dieser Menschen wusste nicht, um welches Bauwerk es sich da am Ufer der Lahn, direkt gegenüber des Diezer Baggersees in der Birlenbacher Gemarkung handelt. Und sie haben es auch später nicht in Erfahrung bringen können, um welches – mit Graffiti-Kunstwerken versehene alte Gemäuer – zwischen Flusskilometer 85,46 und 85,53 es sich da handelt. Die Rede ist von der Uferbunkeranlage des Fachinger Kalksteinbruchs.