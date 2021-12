Ob in Schlafzimmern oder in der Werbung: Sex ist überall präsent. Gibt es ihn aber auch im Altersheim? Natürlich, sagt Sandra Völpel. Die 54-jährige Limburgerin ist Sexualberaterin bei Pro Familia Limburg. Dort zeigt sie unter anderem Pflegern in Fortbildungen, was sie beim Thema Sexualität im Alter zu beachten haben. Im Interview erklärt Völpel, welche Probleme beim Älterwerden auftreten, und wie Pfleger diesen begegnen können.