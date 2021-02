Limburg

Hoffnungsvolle Nachrichten zum Jahresbeginn: Im St.- Vincenz-Krankenhaus Limburg haben die Mitarbeiterimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. In einer ersten Charge wurde Impfstoff für 115 Dosen über ein mobiles Team des Impfzentrums Limburg-Weilburg in die Klinik geliefert. Am Neujahrstag wurden nun – gemäß der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission – zunächst Mitarbeiter der Bereiche geimpft, die zum überwiegenden Teil in engem und direktem Kontakt in der medizinischen Betreuung und Pflege von Covid-19-Patienten eingesetzt sind.