Katzenelnbogen

„Die Mitglieder des Stadtrats gehen in den Schwimmerbereich, die des Verbandsgemeinderats in den Nicht-Schwimmer.“ Nein, die jüngste gemeinsame Sitzung des VG-Rats Aar-Einrich und des Stadtrats Katzenelnbogen fand nicht in Badehose oder Bikini statt – VG-Bürgermeister Harald Gemmer dirigierte die Teilnehmer stattdessen durch die trockenen Becken, die im Zuge eines Umbaus und einer Sanierung des Freibads Katzenelnbogen auf Vordermann gebracht werden sollen.