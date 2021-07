Das Haus Römer 2–4–6 aus dem Jahr 1289 gilt als ältester frei stehender Fachwerkbau Deutschlands. Die Vergangenheit macht das Gebäude in der Altstadt zu einem Denkmal von nationaler Bedeutung. Seine Zukunft soll dazu dienen, den Fachwerkbau in Limburg in einer Ausstellung zu präsentieren.