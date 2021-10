Limburg

Reizgas mit Deo verwechselt: 17 Verletzte in Limburger Schule

Am Montagnachmittag sind in der Theodor-Heuss-Schule in Limburg 17 Personen durch Reizgas verletzt worden. Das berichtet die Limburger Polizei. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 14.20 Uhr in die Schule gerufen, da dort mehrere Personen über Atemwegsbeschwerden klagten.