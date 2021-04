Politik in Diez: Ingrid Hansen ist das immer einen Gedanken wert

Diezer Stadtpolitik: Verpasste Chancen oder noch viel Potenzial für die Zukunft? Viele Diezer kennen Ingrid Hansen noch von ihrem Reformhaus in der Rosenstraße, das sie bis vor zwei Jahren betrieb. Die heute noch praktizierende Heilpraktikerin war auch zehn Jahre lang im Stadtrat aktiv. Bis heute verfolgt sie daher mit großem Interesse die Entwicklungen in der Grafenstadt, sieht aber auch vieles kritisch. Anlass zur Kritik liefern unter anderem der Zustand des Bahnhofs, die Situation des Kletterwalds am Hain und das Fehlen einer Stadthalle.