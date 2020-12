Aartal/Rhein-Lahn

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 steht der Start des neuen Linienbündels Aartal an. In der Sitzung des Kreisausschusses wurde jetzt die aktuelle Planung vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) vorgestellt. In dem Gebiet verkehrt bisher nur die Linie 567, im neu konzipierten Linienbündel Aartal fahren künftig ergänzend weitere Linien. Die Planung sieht unter anderem neue Direktverbindungen aus dem Aartal zum ICE-Bahnhof Limburg-Süd und nach Kirberg mit Anschluss zur Schnellbuslinie nach Wiesbaden vor.