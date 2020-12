Diez

Im künftigen Baugebiet Schläferberge in Diez sind in den vergangenen Tagen etliche schwere Baumaschinen zum Einsatz gekommen, was bei den Anliegern für einige Fragen gesorgt hat. „Die Nachbarn waren nicht gerade begeistert“, betont Dr. Wolfgang Kollmann, der Sprecher einiger Anlieger in der Straße „Am Geisenberg“, an die das Neubaugebiet angrenzt. Man sei plötzlich von dem enormen Lärm überrascht worden, hinter dem die Arbeiten für eine Straße stecken.