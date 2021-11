Eigentlich sollte er längst seine Runden drehen in Limburg, doch mit einem Start am 1. Oktober war es für den LahnStar nichts. Auf Plakaten in der Stadt wird sein Start für den Herbst angekündigt. Das Versprechen wird eingehalten, am Samstag, 13. November, wird das neue Angebot der Stadtlinie offiziell gestartet, von 19 Uhr an steht das neue ÖPNV-Angebot der Stadtlinie zur Verfügung.