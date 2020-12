Diez

Die Haushaltssituation der Stadt Diez ist mehr als angespannt, und nachdem der Landesrechnungshof bereits Mitte Februar die vom Rat der Stadt am 30. Januar erlassene defizitäre Haushaltssatzung als offensichtlich rechtswidrig angemahnt hatte (gemäß § 93 Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleichsgebot), zog man nun die Reißleine. Stadtbürgermeisterin Anette Wick verfügte am 3. Juli eine auch seitens der Kommunalaufsicht empfohlene Haushaltssperre in Höhe von rund 385.000 Euro. Zudem muss bis zum 30. September ein Nachtragshaushaltsplan erstellt werden.