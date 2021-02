Nachfolger von Dr. Gunter Rexroth steht fest: Neuer Chefarzt tritt Dienst an

Diez

Das St. Vincenz-Krankenhaus Diez startet mit einem neuen Chefarzt Innere Medizin in das neue Jahr: Dr. Asef Amani hat sein neues Amt als Nachfolger von Dr. Gunter Rexroth am 1. Januar angetreten. Der erfahrene Internist war seit 2013 als Chefarzt der Inneren Abteilung der Marienhaus-Klinik in Oberwesel tätig. Dr. Amani verfügt über die Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie sowie die zusätzlichen Qualifikationen Ernährungsmedizin, spezielle Schmerztherapie, Rettungsmedizin, Geriatrie, Gebietsradiologie und manuelle Medizin, darüber hinaus war er hygienebeauftragter Arzt. „Wir sind froh, einen versierten Internisten mit einem breit gefächerten Leistungsspektrum für unser Zentrum Innere Medizin in Diez gewonnen zu haben. Vor allem freut uns der nahtlose Übergang in der Versorgung der Patienten“, so Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Reuhl und Geschäftsführer Guido Wernert. Vor dem Hintergrund der neu berufenen Chefärztin für Geriatrie, Dr. Cornelia Lippold, sei das Zentrum Innere Medizin Diez nun hervorragend für weitere Entwicklungen aufgestellt, konstatieren sie übereinstimmend mit der Zentrumsleiterin Innere Medizin, PD Dr. Katrin Neubauer-Saile. „Dem scheidenden Chefarzt Dr. Rexroth danken wir ganz besonders für seinen unermüdlichen und überaus engagierten Einsatz für das St. Vincenz Diez und die Patienten der Region.“