Amateurfußball früher und heute. Unsere Zeitung wagt einen Rückblick auf die schönste Nebensache der Welt, die vor etwa 70 Jahren in der heimischen Region noch mit einem allsonntäglichen Ritual in der Bevölkerung verbunden war. Sonntags ging’s zunächst zum Gottesdienst in die Kirche, danach zum Frühschoppen, dann an den Mittagstisch und am Nachmittag auf den Fußballplatz.