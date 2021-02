Am Neujahrstag hatte Landrat Michael Köberle (CDU) eine Corona-Impfung erhalten – ohne dass er zu einer Prioritätengruppe gehörte. Das war am Freitagnachmittag bekannt geworden. Aus der Bevölkerung und den politischen Parteien im Landkreis kam heftige Kritik am Vorgehen. Nun meldet sich der Landrat selbst zu Wort.