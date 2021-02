Modellbahner präsentieren ihre Projekte

Holzheim

Der Lockdown wegen Corona hat auch den Modellbahnern des MEC Limburg-Hadamar einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn weder die Modellbahntage in Limburg noch die vorweihnachtliche Ausstellung im Klubheim in Holzheim konnten stattfinden. Das bedeutet aber nicht, dass sämtliche Aktivitäten ruhen, denn einerseits wurden Anlagen in einem Schaufenster in Limburg präsentiert, andererseits konnten sich die Mitglieder des Klubs intern über Bau- und Bastelprojekte austauschen. Einige davon werden in lockerer Folge in unserer Zeitung vorgestellt, denn sie könnten den vielen Freunden der kleinen Bahn als Anregung für eigene Konstruktionen dienen.