Limburg

Messerangriff in Limburg: 27-Jähriger verletzt

In der Nacht zum Samstag ist ein 27-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung in Weilburg in eine Klinik gebracht worden. Gegen 0.20 Uhr gerieten im Außenbereich eines Bistros in der Nähe des Bahnhofs mehrere Männer in Streit, heißt es von der Polizei.