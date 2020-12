Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 13:04 Uhr

Mainz/Limburg

Limburger steht künftig an der Spitze: Georg Bätzing ist neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz

Georg Bätzing ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Der 58 Jahre alte Bischofvon Limburg in Hessen wurde nach Informationen der „Bild“-Zeitung und der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Mainz zum Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Kardinal Reinhard Marx gewählt. Stimmberechtigt waren 68 Bischöfe bei der Frühjahrs-Vollversammlung der Bischofskonferenz der katholischen Kirche in Deutschland.