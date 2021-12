Einen alten Baum verpflanzt man nicht, sagt der Volksmund. Der Pallottinerpater Georg Neumann ist das Wagnis eingegangen und nach 58 Jahren in Kanada im Oktober 2020 in das Limburger Missionshaus der Gemeinschaft umgezogen. „Das ist mir nicht leichtgefallen. Es ist für mich hier eine neue Welt“, bekennt der 87-Jährige und fügt mit Gottvertrauen hinzu: „Aber ich werde hier gut versorgt und könnte es in meinem Alter nirgendwo besser haben.“