Die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit ist in vollem Gange. Ob im Wald, auf Wiesen oder Feldern: Die Natur verwandelt sich in eine große Kinderstube. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz (LJV) appelliert in diesem Zusammenhang an Erholungsuchende, auf junge Wildtiere besondere Rücksicht zu nehmen.