Aar-Einrich

Großer Erfolg für die noch junge Verbandsgemeinde: Ministerpräsidentin Malu Dreyer verkündete am Freitag die Sieger der Runde „Dorfbüros 2020“. Eine von drei Gewinnern in Rheinland-Pfalz ist die VG Aar-Einrich. Weitere Sieger sind die Stadt Annweiler am Trifels und die Ortsgemeinde Buch im Hunsrück.