Rheingau-Taunus-Kreis

Kriminalität im Impfzentrum Eltville: Mitarbeiter sollen Blanko-Impfpässe entwendet haben

„Die Kreisverwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises strebt weiterhin und sofort eine Aufklärung mit der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden an“, betonte Landrat Frank Kilian bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen richten sich gegen vier Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die im Impfzentrum des Kreises in Eltville tätig waren. Sie stehen in Verdacht, Blanko-Impfpässe sowie Impfchargenaufkleber und einen Stempelausdruck aus dem Impfzentrum entwendet zu haben.